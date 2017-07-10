Как выглядит Секретная служба Трампа
В Секретной службе США работает примерно 5000 человек: 2100 специальных агентов, 1200 полицейских и 1700 технических и административных работников. Секретная служба США отвечает за охрану президента и членов его семьи. Кроме того специальные агенты служат телохранителями официальных лиц или расследуют финансовые преступления. Как выглядит секретная служба Трампа - в нашей фотогалерее
10:39 фоторепортаж
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