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Как выглядит Секретная служба Трампа

В Секретной службе США работает примерно 5000 человек: 2100 специальных агентов, 1200 полицейских и 1700 технических и административных работников. Секретная служба США отвечает за охрану президента и членов его семьи. Кроме того специальные агенты служат телохранителями официальных лиц или расследуют финансовые преступления. Как выглядит секретная служба Трампа - в нашей фотогалерее
10:39 фоторепортаж
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Агенты Секретной службы, выполняющие функции телохранителей, одеваются в одежду, подходящую для каждого конкретного случая. В большинстве случаев это консервативный деловой костюм темного цвета
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Есть традиции, которым Секретная служба не изменяет. Например, президент США за границей практически всегда останавливается в отеле, а не в госрезиденции. Обычно арендуется целое крыло гостиницы, которое можно надежно перекрыть, и в то же время просчитываются варианты экстренной эвакуации
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Подготовка к поездке президента за рубеж начинается заблаговременно. Как только в Белом доме начинает обсуждаться программа визита, агенты Секретной службы приступают к прикидке различных сценариев вероятных угроз. Все передвижения президента расписываются и согласовываются до мельчайших деталей. Планы перерабатываются постоянно с учетом данных разведки
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Следует заметить, что работа в рядах Секретной службы сопряжена с известным риском. Так, в 1999 году при исполнении своих обязанностей был убит 31 сотрудник Секретной службы. В 2003 году служба потеряла убитыми и ранеными при исполнении профессиональных обязанностей 34 агента. Правда, детали этих происшествий засекречены. Для сравнения: ежегодные потери имеющего в шесть раз больший штат ФБР составляют 60-70 человек
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