Как выглядит Секретная служба Трампа

6

Следует заметить, что работа в рядах Секретной службы сопряжена с известным риском. Так, в 1999 году при исполнении своих обязанностей был убит 31 сотрудник Секретной службы. В 2003 году служба потеряла убитыми и ранеными при исполнении профессиональных обязанностей 34 агента. Правда, детали этих происшествий засекречены. Для сравнения: ежегодные потери имеющего в шесть раз больший штат ФБР составляют 60-70 человек