Умерла предполагаемый автор песни «Ой, мороз, мороз»

Заслуженный работник культуры России Мария Уварова , заявлявшая о правах на песню «Ой, мороз, мороз», скончалась в Воронеже на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино.

Уварова родилась в Воронеже и была солисткой Воронежского хора вместе с мужем Александром. Позже супруги переехали в Липецкую область, а в 1969 году создали в Липецке ансамбль народной песни «Россиянка».

Уварова написала книгу, в которой подробно рассказала, как сочиняла песню «Ой, мороз, мороз». По ее словам, композиция была написана в 1954 году для дуэта с мужем и Воронежского хора. После записи в студии ее имя, отмечала женщина, не поставили на грампластинке, а разбираться с этим она не стала.

В своих интервью в разные годы она высказывалась об этом противоречиво. К примеру, в беседе с журналистом « Аргументов и фактов » в 2012 году Уварова говорила, что услышала слова от девушки, которая приходила на прослушивание в хор, а в 2008 интервьюеру « Комсомольской правды » заявила, что «ночью я вскочила с постели и при свете ночника начала записывать родившиеся строки».