Лавров и Тиллерсон не удостоили ответом журналистку, спросившую о санкциях

Встретившись в воскресенье в Маниле, главы внешнеполитических ведомств обменялись приветственными фразами и сказали несколько слов о графике работы на ближайшие дни.



После этого прессу попросили удалиться, и американская журналистка успела задать вопрос, упомянув новые санкции Вашингтона в отношении РФ. Лавров и Тиллерсон в ответ промолчали.