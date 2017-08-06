В СК назвали вероятный мотив убийства гендиректора московского океанариума



Генерального директора московского "Океанариума" Андрея Чернова могли убить из-за его бизнеса, не исключает следствие.



Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, дело об убийстве бизнесмена по указанию руководителя главка Александра Дрыманова передано в управление по расследованию особо важных дел.

"Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью", — сказала Иванова.



Тело мужчины 1964 года рождения с огнестрельным ранением обнаружили в пятницу на территории района Филевский парк в городе Москве, сообщила ранее Иванова. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, рядом с местом убийства Чернова были найдены гильзы калибра 7,62, киллер стрелял в бизнесмена шесть раз.