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Въехал в Крым - сел на три года
Законопроект №7017 внесла в парламент супруга нынешнего генерального прокурора Украины, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, а также руководитель фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов. Он предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет за въезд в Крым «вне организованных Украиной пунктов пропуска». Если такое нарушение совершается повторно или группой лиц, ответственность ужесточается — лишение свободы от 3 до 5 лет.
Самое суровое наказание предусматривается за это же нарушение, только «с применением оружия», — лишение свободы до 8 лет.
Сейчас за въезд в Крым со стороны России украинское законодательство предусматривает только административную ответственность: 1700-3400 грн штрафа или арест до 15 суток. В случае нарушения в составе группы лиц или повторного нарушения в течение года предполагается штраф от 3400 до 8500 грн. Примечательно, что за те же деяния граждан других стран предлагается, как и раньше, всего лишь штрафовать с выдворением из Украины.
Украинские пограничники начали составлять протоколы об административном нарушении порядка пересечения границы украинскими гражданами с конца 2016 года.
Яркий пример — январский инцидент 2017 года, когда жительница Харькова Наталья с сыном возвращались после новогодних каникул через пункт пропуска на Чонгаре. Въехали в Россию они через пункт пропуска Гоптовка (между Харьковом и Белгородом), гостили у друзей в Москве, откуда самолетом прилетели в Крым. Представители украинской погранслужбы поинтересовались, по какой причине у Натальи и ее сына нет отметки о пересечении именно этого пункта пропуска, сняли их с автобуса, который ехал из Симферополя в Новоалексеевку, и около пяти часов составляли протокол.
Дело было передано в Херсонский областной суд (ближайшая область Украины к пункту пропуска), где заочно было вынесено решение о штрафе в размере 1700 грн. Минимальная сумма была определена, исходя из того, что Наталья мать-одиночка, воспитывающая восьмилетнего сына.
В феврале-марте на этом же пункте пропуска были зафиксированы случаи, когда граждан России, проживающих на материке и едущих в гости к родственникам на Украину через Крым, не пропускали, снимали с автобусов и возвращали обратно на полуостров.
По словам херсонского юриста Юрия Капилина, о том, что россиянам, въехавшим в Крым с российского материка, нежелательно въезжать на Украину через Чонгар, предупреждают на всех автовокзалах Крыма. «Обратите внимание на объявления. Формально повод следующий. Крым — территория Украины, почему у вас, как у гражданина России, при пересечении Керченской переправы или в аэропорту не появилась миграционная карта? — рассказывает собеседник «Газеты.Ru». — Хотя, конечно же, откуда возьмется такая карта внутри одной страны?»
По словам Капилина, поток россиян, которые едут именно через Чонгар, крайне невелик, — за исключением самих крымчан, которые едут на Украину к друзьям и родственникам. Но они, в основном, стараются на украинской границе показывать украинские паспорта, во избежание проблем.
«Хотя проблемы все равно возникают. Крымская прописка в украинском паспорте, равно как и донецкая или луганская, для нынешних правоохранителей и пограничников как красная тряпка для быка», — добавил Капилин.
По мнению адвоката из Днепропетровска Виктора Храпова, украинский законопроект касается именно россиян. «Причем, согласно пояснительной записке, даже если вы сегодня прилетели в Симферополь из Москвы, а завтра из Москвы приедете в Днепропетровск, — у вас все равно будут проблемы, — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru». — Возникают подозрения: откуда украинские правоохранители будут знать о перемещении граждан другого государства по территории своего государства? Значит ли это, что все украинцы, получившие в России паспорта или другие документы для легализации, уже на карандаше на Украине и могут иметь проблемы?»
Харьковский политтехнолог Дмитрий Мельник убежден, что, хотя формально законопроект адресован россиянам, на самом деле его смысл в запугивании самих украинцев. «Украина, пусть и неумело, но системно борется с поездками украинцев в Крым. Это и взрыв энерговышек, и километровые очереди на границе, и кампания в СМИ», — считает он.
«Тех своих граждан, которые законопослушно едут через Чонгар, им легко контролировать. Неизвестно, где завтра эта информация будет использована против людей. Но вот тех, кто сначала едет в Белгород или Брянск, потом в Москву, потом летит в Крым, или движется любым другим маршрутом, они контролировать не могут», — считает собеседник «Газеты.Ru».
В ту же ситуацию рискуют попасть и иностранцы, которые не спешат отчитываться перед Украиной, зачем и почему они летят в Крым, добавил Мельник.
«Конечно, главный вопрос — как Украина намерена получать данные о передвижениях людей по территории России? — рассуждает эксперт. — Это либо блеф, либо провокация, либо налаженные каналы получения баз данных. Во всех трех случаях на это следует обратить самое пристальное внимание властям России».
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, в свою очередь, считает, что такие законопроекты не будут иметь фактического результата, а преследуют цель привлечь внимание к теме Крыма.
Его коллега, политолог Алексей Якубин считает, что вероятность принятия этого законопроекта высока. Документ может быть одобрен уже осенью, поскольку его содержание полностью соответствует настроениям украинской политической элиты.
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