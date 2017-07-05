Знаменитости в купальниках этим летом

У российских знаменитостей по расписанию лето. Самые жаркие красотки отечественного шоу-бизнеса в купальниках этим летом - в нашей фотогалерее
11:45 фоторепортаж
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Певица Анна Седокова
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Актриса Настасья Самбурская
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Певица Ольга Бузова
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Многодетная мама, жена футболиста Павла Погребняка Мария
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Стеша Маликова
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Певица Полина Гагарина
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Певица Анна Семенович
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Актриса Мария Горбань
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Мария Шарапова
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Анастасия Волочкова
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Виктория Лопырева
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Актриса Светлана Ходченкова
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Анфиса Чехова
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Певица Наталья Подольская
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