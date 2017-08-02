Главные события у вас в почте
СМИ раскрыли детали конфликта между Малаховым и Первым каналом
Причиной конфликта между телеведущим Андреем Малаховым и Первым каналом стало решение добавить в ток-шоу «Пусть говорят» больше политических тем. Об этом в среду, 2 августа, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Источники «Би-би-си» утверждают, что конфронтация между Малаховым и руководством Первого канала началась после возвращения на канал в мае продюсера Натальи Никоновой. После этого в ток-шоу начали появляться политические темы, что и вызвало недовольство Малахова.
«Никонова вернулась на Первый канал, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами», - указывает источник «Би-би-си»
Отмечается также, что несколько выпусков ток-шоу в июне и июле действительно были посвящены политике. Так, например, в «Пусть говорят» обсуждался фильм режиссера Оливера Стоуна про Владимира Путина, а два выпуска были посвящены убийству Дениса Вороненкова.
В понедельник, 31 июля, российский журналист Егор Максимов сообщил в Twitter о том, что Малахов может перейти с Первого канала на ВГТРК. По его словам, студию, в которой снималась программа «Пусть говорят», займет ведущий Дмитрий Шепелев со своим авторским шоу «На самом деле».
Информацию также подтвердил главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов, назвав переход «фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья».
Оставить комментарий