Россияне покатаются в кредит

Россияне ринулись покупать машины. За полгода они скупили более 600 тыс. новых легковушек, примерно половину из которых — в кредит. Граждан не останавливают высокие кредитные ставки, при том, что цены на легковушки с 2015 года выросли более чем на 40%, а сами россияне стали беднее на 20%.



Средства, которые удалось скопить за кризисные годы, россияне готовы потратить на автомобили. Банки ловят тренд и снижают ставки по автокредитам. Это следует из обзора Национального рейтингового агентства (НРА), который есть в распоряжении «Газета.Ru» . К такому выводу привел анализ статистики продаж автомобилей и кредитов, выданных на такие покупки.

По подсчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-май 2017 года продажи автомобилей выросли на 5,1%.



Как сообщает «Автостат», за 6 месяцев этого года на российском рынке было реализовано 666,07 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в мае-июне темпы прироста продаж автомобилей были еще выше — рынок прирастал ежемесячно примерно на 15% по отношению к аналогичному периоду 2016 года, сообщает Автостат.





В целом же, по прогнозам АЕБ, автомобильные продажи в России по итогам текущего года увеличатся на 4%. По оценкам Министерства промышленности и торговли , прирост по году будет еще выше — 7,4%. Автостат предсказывает рост как минимум на 10%.

В PwC считают, что особенно активно продажи будут идти в сегменте легковых автомобилей. Прирост может составить в этом году по сравнению с прошлым 17,3%.



В НРА, в свою очередь, полагают, что положительный тренд продлится как минимум до весны следующего года, то есть до президентских выборов.



«У населения за период девальвации рубля и снижения доходов сложился существенный отложенный спрос на автомобили, при этом транспортный парк требует естественного обновления. Как правило, многие частные автовладельцы по прошествии гарантийного срока меняют автомобиль на новый»,



При этом сейчас, как указывают в НРА, ситуация с доходами россиян должна стабилизироваться. И эти доходы они потратят на новые автомобили.





Так, по подсчетам Росстата , в первом полугодии 2017-го года реальная зарплата граждан увеличилась на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в НРА считают, что в ближайшее время произойдет и восстановление реальных доходов россиян (между реальными зарплатами и реальными доходами есть разрыв из-за роста кредитования, Росстат считает новые кредиты отрицательным доходом — «Газета.Ru»).



На рост спроса авторынка уже нацелились производители транспортных средств. В первом квартале производство автомобилей в России выросло на 23%. За январь-май только в Санкт-Петербурге заводы Nissan, Hyundai , Toyota нарастили производство на 37%, отмечает Самиев.

Большинство кредитных учреждений разморозили программы автокредитования. При этом, по словам Самиева, около половины покупок автомобилей россияне сделают за счет кредитов.



«В 2016 году ставка по автокредитам составляла порядка 11-12%, сейчас — около 10%, и она снижается.



При этом в автокредитовании просрочка традиционно находится на невысоком уровне по сравнению с другими кредитами (за исключением ипотеки). По данным НБКИ, уровень проблемных автокредитов составляет около 10% (в то время как по кредитным картам этот показатель составляет 18%, по потребкредитам — 21%)», — отмечают в НРА.



По словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, особенно активно автокредитование стало расти с весны этого года.



«Мы находимся пока что в начале роста этого розничного сегмента, и эта тенденция в ближайшее время сохранится», — отмечает она. По словам эксперта, у людей действительно появились деньги на машины, и банки готовы предложить кредитные программы. Впрочем, эксперт пока называет рост этого рынка скорее «восстановительным».





Учитывая, что с 2014 года цены на автомобили выросли почти в два раза, не все могут позволить себе новые покупки, поскольку зарплаты выросли куда скромнее, говорит директор департамента развития розничного бизнеса РосЕвроБанка Антон Суворкин . В частности, как сообщал ранее «Автостат», цены на новые легковые автомобили с сентября 2014 года по июнь 2017 года выросли на 45% из-за курсовых колебаний, инфляции и роста себестоимости производства.

При этом эксперты не верят, что в ближайшее время закончится падение реальных доходов россиян.





«Несмотря на краткосрочный рост в январе 2017 года (+8,2% к январю прошлого года), период падения реальных денежных доходов еще не завершился. Начиная с февраля статистика снова фиксирует падение, и по итогам первых пяти месяцев 2017 года его глубина достигла 1,8% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Таким образом, май 2017 года стал по сути тридцать первым месяцем сокращения реальных доходов россиян, и по сравнению с октябрем 2014 года — последним периодом устойчивого роста реальных доходов — падение за прошедшие месяцы составило 19,2%», — отмечают эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в мониторинге института социальной политики НИУ ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».



На фоне роста зарплат и снижения безработицы, россияне, естественно, наращивают потребительские расходы, однако говорить об устойчивом росте продаж автомобилей можно будет только во второй половине 2017 года, считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик