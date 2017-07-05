Веселые пародии на знаменитостей

Жизнь через призму Instagram близка к совершенству: живописные пейзажи, безупречные фигуры, гламурные наряды… Именно так выглядят аккаунты большинства популярных инстаграм-блогеров и мировых знаменитостей. И уже мало кто относится к этим снимкам серьезно. Например, известная австралийская актриса Селеста Барбер делает веселые пародии на такие фотографии. Девушка вот уже несколько лет копирует фотографии знаменитостей. Веселые пародии на идеальные фотографии знаменитостей - в нашей фотогалерее
10:37 фоторепортаж
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Селеста в образе модели Джиджи Горджеос
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Селеста попыталась повторить фото Рианны
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Пародия на Кендалл Дженнер
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«Разминаюсь ко Дню святого Валентина»
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«Когда я думала, как отметить 2 миллиона подписчиков, я поняла, что забраться в холодильник на каблуках и в блондинистом парике, а потом использовать 26733 фильтров — очевидный выбор. Удивительно, что моей подружке #nickiminaj пришло в голову то же самое!» — подписала Селесте снимок, на котором попыталась повторить фото эпатажной рэп-дивы Ники Минаж
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«Когда делаешь заказ по каталогу»
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Без фильтров
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"Иногда мы с Беллой Хадид пьем вино и представляем, что мы кошечки"
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«Когда помощи нет и приходится мыть машину самой»
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Решила заняться йогой однажды, посмотрев на Леди Гагу
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Когда сложно проснуться рано утром
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Пародия на модель Эмили Ратажковски
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«Это была длинная неделя», пародия на Бритни Спирс
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"Доверие - основа взаимоотношений"
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«Когда считаешь, что ты слишком горяча для одежды, но окружающие не согласны»
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Ну чем Селеста хуже сексуальной модели Эльзы Хоск?
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