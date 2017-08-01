«Евровидение» изменило регламент из-за скандалов вокруг конкурса в Киеве



Организаторы «Евровидения» внесли изменения в регламент конкурса. На этот шаг руководство шоу пошло в связи с недопуском на территорию Украины российской певицы Юлии Самойловой . Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBC).

«Несомненно, конкурс песни Евровидение-2017 в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не вынудили перенести мероприятие за пределы принимающей страны — Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов», — говорится в сообщении.



Новые требования запрещают национальным вещателям включать в заявку лиц, которым запрещён въезд в принимающую конкурс страну. Кроме того, теперь Европейский вещательный союз получит право передавать организацию конкурса другому вещателю в том случае, если принимающая сторона не успевает подготовить мероприятие в отведённый для этого срок.



22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской представительнице Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трёх лет. Киев возмутило посещение певицей Крыма без согласования поездки с украинскими властями. Европейский вещательный союз предлагал российской стороне выбрать другого конкурсанта или провести трансляцию выступления через спутник, однако Первый канал отказался от этих вариантов.

ЕВС оштрафовал украинскую сторону на 200 тысяч евро за задержку в организации конкурса и за недостаточное взаимодействие с организаторами шоу по вопросу Самойловой. Россия не принимала участие в конкурсе впервые с 1999 года. Украина получила право проведения международного конкурса «Евровидение 2017» благодаря победе певицы Джамалы с песней «1944» в Стокгольме. Организация мероприятия обошлась бюджету страны в 20,4 миллиона евро. Финал конкурса прошёл в Киеве 13 мая. На «Евровидении 2017» победу одержал португальский певец Сальвадор Собрал с композицией «Amar pelos dois». Украинская группа O.Torvald заняла на конкурсе 24-е место из 26.



Крым вошёл в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.