NYT: Трамп готовит торговую войну с Китаем из-за отсутствия прогресса по КНДР

Администрация президента США

Дональда Трампа подготовила ряд торговых контрмер против Китая за нарушение прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на территории этой страны. Как сообщила во вторник газета The New York Times, Трамп отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства его пассивностью в попытках убедить КНДР свернуть программы создания ядерного оружия и средств его доставки.

По данным источников издания, соответствующее заявление Белого дома последует в ближайшие дни. В том числе запланировано отдать распоряжение представителю США на торговых переговорах провести разбирательство методов, которые практикуют власти КНР по отношению к американским компаниям; данное разбирательство оптимально завершить в течение нескольких месяцев.



По итогам администрация Трампа готова резко повысить пошлины на импорт китайских товаров и услуг в США, развернуть кампанию по лишению китайских фирм лицензий и предпринять другие контрмеры в ответ на ущемление американского бизнеса в КНР.





Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер во вторник направил письмо президенту Трампу, призвав его ограничить проводимые Китаем в Соединенных Штатах сделки в ответ на "пассивность" Пекина при решении проблемы КНДР. Шумер апеллировал к Комитету по иностранным инвестициям - межведомственному органу американской администрации, рассматривающему ключевые международные сделки с точки зрения интересов национальной безопасности. Этот комитет работает под председательством министра финансов США.

Ранее сам Трамп подверг критике Китай, обвинив его в бездействии в вопросе урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. "Я чрезвычайно разочарован в Китае", - подчеркнул лидер США в Twitter.