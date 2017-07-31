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США: доступ на дачу в Серебряном Бору закрыли досрочно
Американским дипломатам досрочно закрыли доступ к даче в столичном Серебряном Бору. С таким заявлением выступила руководитель пресс-службы дипмиссии США Мария Олсон. Её слова передаёт РИА Новости.
«Нам не дали доступ к объекту (в Серебряном Бору. — прим. Рамблер.) ни вчера, ни сегодня. Мы обращались по этому поводу к российским официальным лицам и будем делать это завтра», — заявила Олсон.
Ранее Москва закрыла доступ американским дипломатам к посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице. Решение должно вступить в силу 1 августа. Олсон добавила, что нескольким автомобилям с посольскими номерами, в том числе и грузовику, не позволили проехать на территорию дачи, несмотря на то, что постановление еще не начало действовать. Вывоз вещей из складских помещений продолжается в настоящий момент.
28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. В конце 2016 года США расширили пакет антироссийских санкций под предлогом «вмешательства Москвы в выборы президента». Администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Вашингтоне. В Кремле все обвинения во влиянии на президентскую кампанию в США отрицают.
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