США: доступ на дачу в Серебряном Бору закрыли досрочно



Американским дипломатам досрочно закрыли доступ к даче в столичном Серебряном Бору. С таким заявлением выступила руководитель пресс-службы дипмиссии США Мария Олсон. Её слова передаёт РИА Новости

«Нам не дали доступ к объекту (в Серебряном Бору. — прим. Рамблер.) ни вчера, ни сегодня. Мы обращались по этому поводу к российским официальным лицам и будем делать это завтра», — заявила Олсон.



Ранее Москва закрыла доступ американским дипломатам к посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице. Решение должно вступить в силу 1 августа. Олсон добавила, что нескольким автомобилям с посольскими номерами, в том числе и грузовику, не позволили проехать на территорию дачи, несмотря на то, что постановление еще не начало действовать. Вывоз вещей из складских помещений продолжается в настоящий момент.

