Новый герой Украины, житель Донецка, летчик Александр Акопов отказался удалять свою аватарку с Сергеем Лавровым . Россия ему по-прежнему нравится, а вот травля, которой его подвергли украинцы, «неприятна». Впрочем, блогосфера уже переключилась на Порошенко . Президента ругают за то, что он поспешил наградить Акопова, не замерив сперва уровень его русофобии.

Дистанцию от восхищения подвигом пилота Александра Акопова до ненависти к нему украинское интернет-сообщество проскочило за считанные часы. Только Сеть было переполнилась комплиментами в его адрес, а вот уже восторженный тон сменился на злобный.

В понедельник сам Александр Акопов прокомментировал поведение блогосферы и прессы. «Конечно, неприятно. Но я к этому так отношусь: на каждый роток не наденешь платок, - сказал летчик киевскому порталу «Страна». - В такое время, в которое мы живем, это нормальное явление. Если человека назвали героем, его обязательно нужно раскритиковать».

Отказался Акопов и удалять фото Сергея Лаврова со своей аватарки, вопреки советам «сторонних людей».



«Я просто-напросто похож на Лаврова. У нас одного типажа лица, черты схожие. Да, я поставил на аватарку, но это было давно, еще до начала войны в Донецке», - рассказал летчик, добавив, что «не связан никак с политикой». По его словам, Порошенко ему по поводу аватарки ничего не сказал.

В беседе журналист киевского портала упоминает как само собой разумеющееся: «Вам, среди прочего, вменяют вину то, что вы из Донецка», - так как будто преступлением считается просто факт проживания в этом городе. Летчика это тоже не удивляет. По его словам, он уехал из города из-за войны, однако сохранил донецкую прописку. «Симпатии к России? Да, у меня есть симпатии к России. Симпатии к российскому хоккею. А к футболу - украинскому. Но живу-то я и работаю в Украине. Обвинять меня в сепаратизме не стоит».

Героя троллит сетевая «шпана»

«У нас есть тысячи, даже десятки тысяч пользователей Интернета, которые живут ради того, чтобы продемонстрировать, какие они борцы с российской агрессией», - пояснил газете ВЗГЛЯД директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

«Вот сидят на диване и демонстрируют. Это неистребимая реальность и с этим ничего невозможно поделать», - добавил он. «Каждого человека, который претендует на какой-то авторитет, они должны проверить, не считается ли он другом России. И конечно, легко находят всякие компрометирующие, на их взгляд, фотографии, материалы и прочий бред», - рассказал собеседник. Он назвал таких людей «шпаной, которая в интернете пишет всякие гадости».

«Мы просто переживаем такой маразматический период в нашей истории, но он не может слишком долго продолжаться», - подчеркнул Погребинский. Он выразил уверенность, что Александр Акопов останется в истории как выдающийся летчик. «Он заслужил орден уж больше, чем сотни получивших или купивших ордена в нынешнем мире», - добавил политолог.

Странными Погребинский считает разговоры по поводу друзей Акопова из Донбасса. «Поскольку он сам из Донбасса, у него вполне могут быть там друзья, близкие и так далее», - объяснил он, добавив, что это уж точно не повод отказывать в доверии такому человеку.

Основатель украинского института Research and Branding Group, социолог Евгений Копатько заявил газете ВЗГЛЯД: люди, устроившие травлю сами по себе вообще не должны заслуживать никакого внимания. Моральный облик людей, которые сначала пишут одно, потом сразу - другое, и так понятен, указал собеседник. «Это люди, которые в жизни мало что сделали полезного, я не говорю, уже героического», - подчеркнул он, добавив, что нельзя их поднимать на одну планку с самим Акоповым.

«Если человек - герой, то он и есть герой. Надо уважать поступок и летчика, и всего экипажа, который не растерялся и спас жизни большому количеству людей – вот это достойно», - подчеркнул Копатько.

Блогеры упрекнули Порошенко в неразборчивости

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Акопов и его экипаж почти вслепую посадили в стамбульском аэропорту самолет турецкой авиакомпании Atlas Global, сильно поврежденный градом.

В субботу президент Петр Порошенко позвонил Акопову и выразил восхищение его поступком. «Украина гордится такими сыновьями», - цитировал УНИАН Порошенко. Президент тотчас подписал указ о награждении Акопова орденом «За мужество» III степени и пообещал лично вручить награду во время пребывания пилота в середине августа на Украине.

Но спустя сутки Украина уже не так гордилась «такими сыновьями». Комментаторы принялись обзывать Акопова «ватой московской». «Не знаю, как для вас, но для меня после увиденного полностью меняется отношение к «герою». Извините», – написал, к примеру, в своем Facebookукраинский правозащитник Сергей Наумович.

Журналистка украинского телеканала СТБ Алена Лунькова назвала «смешным» тот факт, что новый герой Украины – поклонник ДНР. «Это, конечно, совсем не уменьшает его профессионализм, но очень смешно, что новый «украинский герой», которого лично поздравил даже премьер, на самом деле поклонник ДНР, семья его в Донецке, а на его аватарке Лавров», - написала она в своем Facebook, перепутав при этом президента с премьером.

«Ты ударил ветерана с георгиевской лентой - ты герой, спас людей: но нравится Лавров и ты из Донецка - ты предатель и гад. Спустя всего сутки после того, как летчик Александр Акопов вручную посадил в Стамбуле самолет, разбитый градом, и стал героем соцсетей, а президент вручил ему орден, пользователи этих самых соцсетей также стремительно теперь разгоняют вокруг Акопова «зраду», - выразил иное мнение киевский блогер Михаил Романенко

Вообще-то указы о награждении героев крайне редко издаются уже в течение суток после известий о чьем-то героическом поступке. Обычно выдерживают паузу от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых компетентные органы проверяют, произошел ли подвиг на самом деле, проверяют и личность самого претендента. Это заурядный бюрократический порядок, принятый в большинстве государств мира. Но к Украине это не относится.

Президенту Украины действительно свойственна суетливость, посетовал Погребинский. «Вся суть Порошенко именно в этом. Ему же главное не дело сделать, а выпрыгнуть и показать, какой он крутой, какой он правильный, как он ценит патриотическую сущность. Он жалкий человек, что с ним поделаешь, - отметил собеседник. - У него есть право награждать, которым он пользуется направо и налево, раздавая медали людям, которые совершенно не заслужили этого». Но в данном случае речь идет о человеке, который действительно заслужил награду, подчеркнул политолог.

Погребинский выразил надежду, что президент Украины не откажется все же от своего намерения вручить орден Акопову, несмотря на ропот блогосферы. «У Порошенко есть две формы мотивации. Одна здешняя, украинская, где у него рейтинг доверия не добирается до 10 процентов. Второй вид мотивации – как это будет воспринято в Турции, например, где Акопов – уже почти национальный герой», - подчеркнул собеседник.

Кстати, обзывая Акопова «сепаром» и «ватой московской», мало кто из украинских блогеров обратил внимание на рейс, который пытался совершить Акопов в тот момент, когда попал под град. А ведь это рейс, имеющий очень важное политическое измерение, из Стамбула в Эрджан. В Эрджан летают самолеты только из самой Турции, потому что он расположен в Турецкой республике Северного Кипра, которую в мире признает одна только Анкара. Напомним, Турция вот уже 41 год оккупирует треть Кипра, на этой территории создана самопровозглашенная республика. При этом, никаких санкций против Турции за это никто не вводит, хотя Кипр, к слову, является членом Евросоюза