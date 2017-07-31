В ФАС рассказали о росте тарифов после отмены роуминга

ФАС рассказали об изменении тарифов после отмены роуминга

Глава управления регулирования связи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева заявила, что после отмены роуминга в РФ тарифы российских операторов вырастут «на доли копейки». Об этом сообщает РИА Новости.

Заева уточнила, что речь идет о тарифах операторов «большой четверки» («Билайн», МТС , МегаФон и Tele2 ). Она не стала раскрывать, как именно изменяться цены.

«Мы по каждому оператору сказать, конечно, не можем, это коммерческая тайна, но мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки», - отметила Заева.

В то же время, по мнению представителя ФАС, компании могут компенсировать потери и без повышения цен, только за счет увеличения продаж.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что после отмены платы за роуминг внутри России вырастут тарифы на услуги сотовой связи. Представитель ведомства Екатерина Осадчая поясняла, что услугами роуминга в РФ сейчас пользуются около семи процентов абонентов, и, если отменить плату за эту услугу, «операторы вынуждены будут перераспределить затраты на обслуживание путешественников на всех абонентов».

Семнадцатого июля ФАС потребовала от крупнейших сотовых операторов в течение двух недель отменить роуминг внутри России, уведомив абонентов об изменениях за десять дней до введения новых тарифов. В ведомстве сочли необоснованной разницу цен на роуминг у абонентов «дорогих» и «дешевы» тарифов. В случае невыполнения требования ФАС «большой четверке» грозит штраф, а также взыскание необоснованно полученного дохода.