«Жара» в самом разгаре

Международный музыкальный фестиваль "Жара" в самом разгаре. Третий день фестиваля организаторы посвятили Алле Пугачевой, которая ради "Жары" даже поборола аэрофобию и прилетела в Баку. Ани Лорак, Диана Арбенина, Кристина Орбакайте и многие другие исполнили известные песни Пугачевой. А перед концертом на красной дорожке музыкального фестиваля "Жара" звёздные красотки похвастались новыми вечерними платьями и украшениями. Третий день фестиваля "Жара" - в нашей фотогалерее
08:52 фоторепортаж
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Алла Пугачева
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Ани Лорак
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Кристина Орбакайте с сыном Дени
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Филипп Киркоров
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Владимир Винокур
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Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева
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Эмин Агаларов
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Группа "A`Studio"
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Стас Михайлов с женой
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Олег Газманов
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Стас Михайлов
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Дима Билан прыгнул в бассейн после своего выступления
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Григорий Лепс
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Кристина Орбакайте
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Филипп Киркоров
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Жасмин
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Гостья фестиваля
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Инна Маликова
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Группа "Фабрика"
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Анжелика Агурбаш
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Дима Билан
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Белла Потемкина
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Александр Панайотов
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Диана Арбенина
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Ани Лорак
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Александр Ревва
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