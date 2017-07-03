«Жара» в самом разгаре
Международный музыкальный фестиваль "Жара" в самом разгаре. Третий день фестиваля организаторы посвятили Алле Пугачевой, которая ради "Жары" даже поборола аэрофобию и прилетела в Баку. Ани Лорак, Диана Арбенина, Кристина Орбакайте и многие другие исполнили известные песни Пугачевой. А перед концертом на красной дорожке музыкального фестиваля "Жара" звёздные красотки похвастались новыми вечерними платьями и украшениями. Третий день фестиваля "Жара" - в нашей фотогалерее
08:52 фоторепортаж
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