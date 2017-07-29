Убийство Власко: личности нападавших установлены

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства российского борца Юрия Власко . Его обнаружили мертвым не берегу Байкала, 20-летний спортсмен приехал в Бурятию на соревнования.

В день трагедии в Улан-Уде был очередной юниорский турнир — соревнования на призы Бориса Будаева. В этих состязаниях Юрий Власко победил в категории до 96 килограммов, а также получил специальный приз за лучшую технику. На радостях 20-летний боец, который вырос в Бурятии, решил показать гостям города природу Байкала. Вечером на автомобиле пятеро молодых людей поехали смотреть окрестности.

Как рассказали в СК, компания остановилась на берегу, около села Горячинска. На отдыхе спиртные напитки не употреблялись. Ночью между молодым борцом, который организовал поездку, и местными жителями произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой спортсмену ножом были нанесены удары.

От полученных травм Юрий Власко погиб на месте, а нападавшие скрылись. Их личности установлены. По предварительным данным, это трое местных жителей, которые прежде были судимы за кражи и разбои. Уже возбуждено уголовное дело. Тренеры и спортсмены сборной шокированы. Они всего несколько дней назад провожали Юрия с базы в Новогорске на турнир в Бурятию. Говорят, что это был очень уравновешенный спортсмен с большими перспективами.

"К сожалению, ушел из жизни один из самых ярких молодых спортсменов. О нем говорят результаты, которые он достиг. Он был открытым светлым человеком. Действительно, был душой команды, большой русский парень, большая наша надежда", — отметил Михаил Мамиашвили

Юрий Власко начал заниматься спортом в Иркутске в 10 лет. Сначала увлекся греко-римской борьбой. Потом уехал в Бурятию и перешел на вольный стиль. Его быстро взяли в сборную страны. В составе команды он дважды становился чемпионом Европы среди юниоров. Был обладателем Кубка России, победителем международных состязаний. Как правило, Юрий Власко выступал в категории до 96 килограммов. Но несколько раз выходил на ковер в состязаниях супертяжеловесов.