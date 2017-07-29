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Ефимова вышла в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом со 2-м временем
Пятикратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом со вторым временем (29,73). Ефимова выиграла первый полуфинальный заплыв, но по сумме двух полуфиналов уступила американке Лилли Кинг, проплывшей 50 метров с лучшим результатом сезона в мире — 29,60 секунды.
Еще одна российская пловчиха Наталья Иванеева, выступавшая во втором полуфинале, завершила борьбу, став одиннадцатой в сводной таблице по итогам двух полуфинальных заплывов (30,82).
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