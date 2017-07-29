У побережья Одессы нашли немецкое судно времен войны с боеприпасами

У побережья Одессы в акватории Черного моря обнаружили немецкое судно времен Второй мировой войны с находящимися на нем боеприпасами. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вначале во время расчистки пожарного водоема в городе был обнаружен 45-миллиметровый артиллерийский снаряд. Он был обезврежен группой пиротехников.

Позже в селе Лебедевка Татарбунарского района Одесской области дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих" с боеприпасами на борту.

Позже в тот же день за пределами города Балта во время полевых работ был обнаружен 45-миллиметровый артснаряд времен Второй Мировой войны.

Ранее в Германии в городе Дармштадт мальчик по время прогулки в лесу нашел боеприпас времен Второй мировой войны и принес его в детский сад.