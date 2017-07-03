«Жара» продолжается

На берегу Каспийского моря продолжается музыкальный фестиваль "Жара". Второй день фестиваля организаторы посвятили 70-летию Софии Ротару. Артисты исполнили ее самые известные песни, а также она сама выступила с сольной программой. Ковровая дорожка второго дня музыкального фестиваля "Жара" в Баку - в нашей фотогалерее
08:21 фоторепортаж
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Выступление Софии Ротару
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Ольга Бузова
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Сын Софии Ротару с дочерью и женой
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Глюкоза
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Тимур Родригез
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Юлия Барановская
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Дизайнер Белла Потемкина
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Ани Лорак
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Потап и Настя Каменских
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Внучка Софии Ротару
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Жасмин
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Ольга Бузова
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Гости фестиваля
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Гости фестиваля
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Группа "Время и стекло"
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Анастасия Задорожная
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Один из организаторов фестиваля Сергей Кожевников с семьей
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Олег Газманов с дочерью
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Группа MBAND
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