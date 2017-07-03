«Жара» продолжается

На берегу Каспийского моря продолжается музыкальный фестиваль "Жара". Второй день фестиваля организаторы посвятили 70-летию Софии Ротару. Артисты исполнили ее самые известные песни, а также она сама выступила с сольной программой. Ковровая дорожка второго дня музыкального фестиваля "Жара" в Баку - в нашей фотогалерее