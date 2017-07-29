Назван самый популярный возраст для вступления в брак

«Газета.Ru» В России возраст с 25 до 34 лет стал самым популярным для вступления в брак. В 2016 году, по данным Росстата , в этом возрасте женились 515 тыс. мужчин, вышли замуж — 439 тыс. женщин, сообщает

В 1991 году в возрасте 18–24 официально расписались 671 тыс. женихов и 746 тыс. невест. В 25–34 лет -- 367 тысяч и 253 тысячи соответственно.Второй по популярности возраст для вступления в брак у российских мужчин 35 лет и более. В 2016 году 274,4 тыс. мужчин такого возраста решили жениться.

На втором месте по популярности вступления в брак у женщин — возраст с 18 до 24 лет. В цифрах это 323,5 тыс. женщин.

Эксперты отмечают беспрецедентное снижение количества связавших себя брачными узами россиян за период после 2004-го года. По статистике Росстата, в 2016 году эта цифра составила всего 985,8 тыс. браков. Снижение числа браков коснулось всех возрастных категорий.В Минтруде связывают это с плохой демографической ситуацией в 90-х годах, а также увеличившимся числом незарегистрированных браков.

По мнению экспертов, снижение количества браков связано с ухудшением экономической ситуации. «За последние 10 лет Россия пережила два экономических кризиса, которые в совокупности отбросили доходы домохозяйств в долларовом выражении на уровень 2005–2007 годов», -- считает генеральный директор ИК «Форум» Роман Паршин.

Реальные доходы россиян последние два-три года падают на 5–6% в год, а также растет скрытая безработица. По-прежнему не решен и жилищный вопрос.Кроме того, отмечают эксперты, женщины стали более образованными и независимыми, способными самостоятельно обеспечить детей.