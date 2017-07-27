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Кабмин выделил 2 млрд рублей на программу помощи ипотечным заемщикам
Правительство России выделило 2 млрд руб. из резервного фонда для программы помощи ипотечным заемщикам. Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Средства будут внесены в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования для реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
"Это позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков", - отмечается в пояснительной записке.
Ранее в Минстрое заверили, что государство поможет и валютным, и рублевым ипотечникам.
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