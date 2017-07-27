Кабмин выделил 2 млрд рублей на программу помощи ипотечным заемщикам

Правительство России выделило 2 млрд руб. из резервного фонда для программы помощи ипотечным заемщикам. Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Средства будут внесены в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования для реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

"Это позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков", - отмечается в пояснительной записке.