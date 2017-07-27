Телеканал HBO снимет минисериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС



Американский кабельный канал HBO представит новый минисериал об аварии на Чернобыльской АЭС, передает агентство Ассошиэйтед Пресс



HBO, производству которого принадлежат такие сериалы, как "Игра престолов", "Секс в большом городе" и "Клан Сопрано", снимет пятисерийный фильм о катастрофе с Джаредом Харрисом в главной роли. Актер сыграет ученого, которого Кремль назначил расследовать причины аварии на Чернобыльской АЭС.

Съемки телесериала планируется начать весной 2018 года в Литве.



Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.