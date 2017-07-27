Минтранс предложил ужесточить требования к работникам транспортной отрасли

Минтранс подготовил и внес в правительство законопроект о поправках в Трудовой кодекс, который предусматривает введение независимой оценки квалификации водителей. Об этом пишет газета "Известия"

Как сообщается, поправки коснутся всех тех сотрудников, кто управляет транспортом различных категорий. При этом отказ от прохождения квалификационного экзамена может стать поводом для увольнения.

В то же время подтвердить квалификацию смогут лишь те, у кого есть российское водительское удостоверение. Предполагается также, что работодатели смогут допускать к работе только тех водителей, у которых есть свидетельство о квалификации, выданное центром оценки квалификации (ЦОКом).

С принятием новых норм Минтранс планирует избавиться от непрофессионалов и снизить аварийность, добавляет издание.

Ранее сообщалось, что Минтранс предложил лицензировать все виды автобусных перевозок.