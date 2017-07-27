Генсек ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Иерусалиме

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он обеспокоен вероятностью роста насилия в Старом Иерусалиме в связи с недавними происшествиями. Об этом сообщает Reuters.

"Я чрезвычайно обеспокоен о возможном риске нарастания насилия [в Иерусалиме]. Призываю всех политических, религиозных и общественных деятелей воздержаться от провокационных действий и риторики, а также призываю Израиль продемонстрировать сдержанность", - сказал глава ООН.

Ранее МИД России призвал Израиль и Палестину "не раскручивать спираль насилия".

21 июля в результате серии нападений погибли шесть человек — три палестинца и три израильтянина. Этот день стал одним из самых кровопролитных в истории арабо-израильского конфликта за последние годы.