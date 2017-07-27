Премьер-министр Израиля хочет закрыть офис катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира" в Иерусалиме. Биньямин Нетаньяху заявил, что ему не нравится, как телеканал освещает ситуацию с усиленными мерами безопасности рядом с Храмовой горой.

"Телеканал продолжает призывать к насилию. Я уже несколько раз просил службы правопорядка закрыть офис "Аль-Джазиры" в Иерусалиме. Если этого не произойдет на юридических основаниях, я буду работать над тем, чтобы были приняты законы, которые позволят убрать это СМИ из Израиля", - подчеркнул политик.