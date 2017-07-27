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При крушении легкомоторного самолета в штате Юта погибли четыре человека
В результате крушения небольшого легкомоторного самолета в американском штате Юта погибли четверо. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что самолет упал на шоссе, из-за чего движение транспорта было парализовано. Никто из водителей на земле не пострадал.
По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет поднялся в воздух с муниципального аэропорта и разбился в полумиле от него.
Власти пока не называют причину крушения.
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