При крушении легкомоторного самолета в штате Юта погибли четыре человека

В результате крушения небольшого легкомоторного самолета в американском штате Юта погибли четверо. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что самолет упал на шоссе, из-за чего движение транспорта было парализовано. Никто из водителей на земле не пострадал.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет поднялся в воздух с муниципального аэропорта и разбился в полумиле от него.

Власти пока не называют причину крушения.