Сенаторы США достигли соглашения о голосовании по новым санкциям против России

Американские сенаторы достигли соглашения о голосовании по новым санкциям в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает Reuters.



Сенатор-республиканец Боб Коркер заверил, что сенат примет новый пакет санкций уже на этой неделе. Уточняется, что речь идет о законопроекте, принятом шесть недель назад палатой представителей конгресса.

