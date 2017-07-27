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Сенаторы США достигли соглашения о голосовании по новым санкциям против России
Американские сенаторы достигли соглашения о голосовании по новым санкциям в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает Reuters.
Сенатор-республиканец Боб Коркер заверил, что сенат примет новый пакет санкций уже на этой неделе. Уточняется, что речь идет о законопроекте, принятом шесть недель назад палатой представителей конгресса.
При этом еще один законопроект, который палата представителей одобрила накануне, также, как ожидается, получит сильную поддержку сената. Таким образом, отмечает агентство, президент США Дональд Трамп не сможет наложить вето на введение новых санкций.
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