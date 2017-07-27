Хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» заступился за Шарапову

«У нее нет сожалений и нет никаких титулов в сравнении с Шараповой. Мария побеждала, когда еще не принимала мельдоний. Каждый ошибается, но Шарапова — настоящий чемпион. Ничего не имею против Эжени, она хорошая теннисистка», – написал Сергачев.

Ранее в среду, Бушар в интервью Sportsnet заявила что не жалеет о своих высказываниях, сделанных в апреле этого года. Тогда канадка заявляла, что разочарована в Шараповой из-за употребления мельдония, и выступила против выдачи россиянке специальных приглашений (wild card) на соревнования.

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» Шарапова была дисквалифицирована за допинг на 15 месяцев, на корт она вернулась в конце апреля. В активе Бушар нет подобных титулов.