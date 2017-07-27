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Мобильным телефонам готовят перепись
Власти вернулись к идее регулирования оборота мобильных телефонов путем контроля их заводского кода (IMEI). Для этого может быть создан реестр идентификационных номеров абонентского оборудования, который будет синхронизироваться с данными сим-карт. Принятие инициативы в интересах силовиков и розничных сетей электроники: реестр поможет с розыском украденных устройств, а также поспособствует ограничению непрямых поставок смартфонов в Россию.
Комиссия при Совете федерации обсудила инициативу по контролю идентификаторов мобильных устройств (IMEI), сообщила “Ъ” представитель сенатора Людмилы Боковой. «На первом этапе предлагается установить запрет на продажу телефонных аппаратов без IMEI на территории РФ, а на втором этапе — подготовить соответствующие изменения в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС)»,— цитирует госпожу Бокову «Парламентская газета». В дальнейшем можно изучить вопросы ответственности за «перепрошивку» смартфонов, создания реестра IMEI и использования его данных операторами связи, сообщила “Ъ” сенатор.
По данным “Ъ”, в заседании участвовали представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФТС, МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, МТС, «Вымпелкома», «МегаФона», Tele2, Apple, Samsung, «М.Видео» и отраслевых ассоциаций РАТЭК и АКИТ. В ходе обсуждения представитель МВД отметил, что знание IMEI необходимо для оперативно-разыскных мероприятий. Представитель Роскомнадзора предложил контролировать одновременно базы IMEI и сим-карт; в ФТС в принципе поддержали необходимость регулирования, рассказал источник “Ъ”.
Присвоение IMEI происходит добровольно по рекомендациям Ассоциации GSM. Но у разных производителей устройств цифровой код может совпадать и, как следствие, происходит дублирование IMEI, отмечает представитель РАТЭК Антон Гуськов. По оценке АКИТ, 5–10% телефонов содержат дублированные IMEI. Одним из способов решения этой проблемы Людмила Бокова назвала контроль операторами связи IMEI через определение идентификатора телефона абонента с последующей сверкой с базой данных сведений о нем и используемых им идентификационных модулях. Организация и ведение реестра IMEI станет еще одной проблемой, предупреждает Антон Гуськов: «Пока неясно, кто будет нести ответственность за обновление и сохранность базы». Цель ее создания непонятна участникам рынка, и важно, чтобы она не стала инструментом недобросовестной конкуренции, считает он.
Это не первая попытка отрегулировать оборот смартфонов через контроль IMEI. Как сообщал “Ъ”, еще в 2011 году депутаты Госдумы предлагали блокировать по IMEI работу украденных мобильных телефонов. В 2010 году МВД предлагало обязать операторов связи регистрировать IMEI. Сейчас в первую очередь необходимо определиться с целью регулирования и оценить оправданность затрат на его реализацию, сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре. Пока нет готовых решений, «которые бы не наносили ущерба абонентам или операторам и не создавали дополнительную нагрузку на бюджет», отмечают в пресс-службе Минкомсвязи. В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что тема не относится к полномочиям ведомства.
Сначала надо решать проблему «задвоения» IMEI, считают в МТС. В «Вымпелкоме» поддержали начинание властей, выступив за «поэтапное внедрение с использованием успешного мирового опыта». По мнению представителя «МегаФона», установление в законодательстве понятия IMEI «видится безболезненным». Но устанавливать требования к ввозимым устройствам можно только синхронно с пятью государствами ЕАЭС, подчеркнули в «МегаФоне». Регулирование может обезопасить граждан от терроризма и защитить потребителей от краж мобильных телефонов, уверен президент АКИТ Алексей Федоров. В случае легализации параллельного импорта АКИТ не исключает ситуацию, когда в РФ будут завозиться телефоны, предназначенные для другого государства и имеющие, таким образом, задвоенный IMEI-код в разных странах. Поэтому ассоциация считает важным исключение сотовых телефонов из программы параллельного импорта, добавил господин Федоров.
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