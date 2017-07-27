Мобильным телефонам готовят перепись

Власти вернулись к идее регулирования оборота мобильных телефонов путем контроля их заводского кода (IMEI). Для этого может быть создан реестр идентификационных номеров абонентского оборудования, который будет синхронизироваться с данными сим-карт. Принятие инициативы в интересах силовиков и розничных сетей электроники: реестр поможет с розыском украденных устройств, а также поспособствует ограничению непрямых поставок смартфонов в Россию.



ФСБ, Генпрокуратуры, МТС, «Вымпелкома», «МегаФона», Tele2,

По данным “Ъ”, в заседании участвовали представители Минкомсвязи Роскомнадзора , ФТС, МВД Apple , Samsung, « М.Видео » и отраслевых ассоциаций РАТЭК и АКИТ. В ходе обсуждения представитель МВД отметил, что знание IMEI необходимо для оперативно-разыскных мероприятий. Представитель Роскомнадзора предложил контролировать одновременно базы IMEI и сим-карт; в ФТС в принципе поддержали необходимость регулирования, рассказал источник “Ъ”.



Присвоение IMEI происходит добровольно по рекомендациям Ассоциации GSM. Но у разных производителей устройств цифровой код может совпадать и, как следствие, происходит дублирование IMEI, отмечает представитель РАТЭК Антон Гуськов . По оценке АКИТ, 5–10% телефонов содержат дублированные IMEI. Одним из способов решения этой проблемы Людмила Бокова назвала контроль операторами связи IMEI через определение идентификатора телефона абонента с последующей сверкой с базой данных сведений о нем и используемых им идентификационных модулях. Организация и ведение реестра IMEI станет еще одной проблемой, предупреждает Антон Гуськов: «Пока неясно, кто будет нести ответственность за обновление и сохранность базы». Цель ее создания непонятна участникам рынка, и важно, чтобы она не стала инструментом недобросовестной конкуренции, считает он.



Это не первая попытка отрегулировать оборот смартфонов через контроль IMEI. Как сообщал “Ъ”, еще в 2011 году депутаты Госдумы предлагали блокировать по IMEI работу украденных мобильных телефонов. В 2010 году МВД предлагало обязать операторов связи регистрировать IMEI. Сейчас в первую очередь необходимо определиться с целью регулирования и оценить оправданность затрат на его реализацию, сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре. Пока нет готовых решений, «которые бы не наносили ущерба абонентам или операторам и не создавали дополнительную нагрузку на бюджет», отмечают в пресс-службе Минкомсвязи. В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что тема не относится к полномочиям ведомства.