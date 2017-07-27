Саакашвили заявил, что властям Украины не удастся лишить его гражданства

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинским властям не удастся лишить его гражданства. Об этом он написал в фейсбуке.

Саакашвили отметил, что живет на Украине уже 13 лет.

"У меня только одно единое гражданство - украинское, и им не удастся меня его лишить! Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!" - написал экс-глава Одесской области.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко принял решение лишить его гражданства "украдкой", пока его не было в стране.

"Сегодня вы, Петр Алексеевич [Порошенко], переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям "жить по-новому", - добавил Саакашвили.

Также, по его словам, он работал для того, чтобы Украина победила и стала "европейской сверхдержавой".

"Я больше украинец, чем большинство нынешних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу", - заключил Саакшвили.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ, согласно которому Саакашвили будет лишен украинского гражданства.