Саакашвили заявил о фальшивой подписи на анкете на получение гражданства Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на опубликованной в соцсетях анкете на получение гражданства Украины стоит не его подпись. Об этом политик написал в своем Facebook.

«Посмотрел копию анкеты, на основании которой президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!», — написал Саакашвили.

Он также сообщил, что требует провести графологическую экспертизу, поскольку «тут мы имеем дело с уголовным преступлением».

27 июля Депутат Верховной Рады Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев выложил на своей странице в Facebook фото заявления Саакашвили, в котором бывший президент Грузии указал, что не находится «под судом и следствием на территории иностранных государств». За день до этого украинский президент подписал указ о лишении Саакашвили гражданства из-за предоставления ложной информации в официальных документах.

В Грузии против Саакашвили возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.