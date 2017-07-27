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USADA пообещела жестко тестировать Макгрегора и Мейвезера перед их боем
Антидопинговое агентство США USADA сообщила, что Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер-младший подвергнутся серьезным допинг-тестам перед их боем.
"Мистер Макгрегор стал объектом и антидопинговой программы UFC и программы против допинга, согласованной для боя Макгрегор - Мейвезер.
Нет ограничения по максимальному числу тестов, которые мы можем провести. Мы будем жестко тестировать их перед и во время боя, чтобы добиться максимального отслеживания. История тестов каждого из них будет отражена на сайте USADA", - цитирует представителя организации MMA Fighting.
Бой Магрегора и Мейвезера состоится 26 августа.
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