В сети высмеяли Акинфеева
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил ни одного мяча в матче Лиги чемпионов. Он прервал свою антирекордную серию из 43 матчей с минимум одним пропущенным мячом в рамках футбольной Лиги чемпионов. Акинфеев непременно пропускал хотя бы один мяч в каждом поединке Лиги чемпионов, в котором он появлялся на поле, с сезона-2006/07. Как пользователи сети посмеялись над Акинфеевым - в нашей фотогалерее
10:03 фоторепортаж
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