В авиакомпании Delta рассказали, почему россиянина высадили с самолета

В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации. Результатом нарушения правил безопасности стало то, что клиента допросили правоохранительные органы , а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту. Оба рейса прошли без происшествий", — говорится в заявлении Delta, предоставленном по просьбе РИА Новости.

Ранее пользователь Facebook по имени Андрей Еремин заявил, что его высадили с самолета, потому что соседний пассажир отказался лететь с ним, обвинив его в "оккупации Крыма". По заявлению Еремина, авиакомпания поддержала недовольного пассажира, так что Еремину пришлось лететь другим рейсом.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.