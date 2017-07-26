Россиянин Андрей Еремин сообщил о том, что его высадили из самолета американской компании Delta за то, что он "оккупировал Крым". Рассказ об инциденте мужчина разместил на своей странице в Facebook.

Информация, предоставленная россиянином, проверяется. В посольстве сообщили, что разбираются с инцидентом, передает РИА Новости . Также через страницу в Facebook ведомство запросило комментарии компании Delta.

Еремин написал, что он сел на самолет в Сиэтле и собирался лететь в Атланту. Однако сосед отказался сидеть с ним рядом, называя его "оккупантом Крыма": по мнению американца, все россияне – оккупанты. Еремин сообщает, что авиакомпания Delta поддержала агрессивного соседа, и россиянину пришлось лететь другим, более поздним рейсом.

Андрей Еремин прожил в США 22 года, однако после инцидента он заявил: "Пора ехать домой".

Официальный представитель авиакомпании Delta сообщил, что идет разбирательство по факту инцидента. Он отметил, что сотрудники компании относятся с достоинством и уважением ко всем пассажирам.