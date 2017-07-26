Посольство РФ в США выясняет детали высадки россиянина с рейса Delta Airlines

Российская дипмиссия разбирается в обстоятельствах инцидента на борту самолета Delta Airlines

Российское посольство в Штатах обратило внимание на пост, который разместил в социальной сети Facebook россиянин Андрей Еремин . Он пожаловался на то, что его сняли с рейса Delta Airlines в США. Такое решение сотрудники авиакомпании, по словам Еремина, приняли после того, как сидящий рядом пассажир, узнав о российском гражданстве попутчика, обвинил его в "оккупации Крыма" и отказался лететь на одном самолете.

Посольство РФ в США попросило от авиаперевозчика дать какие-либо комментарии по поводу этой ситуации, в которой сейчас пытаются разобраться дипломаты.