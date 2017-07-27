Авиакомпания Delta извинилась перед снятым с рейса россиянином

Американская авиакомпания Delta Air Lines обратилась с извинениями к гражданину России Андрею Еремину , которого сняли с самолета 24 июля. С самолета Еремина высадили в Сиэтле, когда соседний пассажир отказался лететь с ним, обвинив его в "оккупации Крыма".

По словам россиянина, авиакомпания поддержала недовольного пассажира, и Еремину пришлось лететь другим рейсом. В Delta тем временем заявляют, что россиянина сняли с рейса Сиэтл — Атланта вовсе не за "оккупацию Крыма", а за то, что он нарушил правила безопасности, пытаясь "прорваться через закрытую дверь на выходе на посадку". Еремин такое поведение отрицает.

Еремин сообщил, что в среду, 26 июля, подал по телефону жалобу, передает РИА Новости . Через несколько часов он получил ответ от помощника гендиректора авиакомпании Сьюзан Кертис. В нем говорилось, что авиакомпания "очень серьезно воспринимает озабоченности клиентов и сейчас расследует это".

Представитель авиакомпании также пообещал, что все факты о произошедшем будут тщательно изучены, предупредив, что это может занять определенное время. Таким образом, окончательный вывод о причинах инцидента в компании пока не сделан.