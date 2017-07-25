Мытищинская пленница рассказала о спасении

Предпринимательница, которую в течение двух месяцев удерживала «мытищинская банда», рассказала о том, как ей удалось спастись. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

По словам 32-летней женщины, сбежать она пыталась несколько раз. В первый – неудачно, когда оказалась на улице в длинном вечернем платье, в котором ее похитили, и просила людей о помощи. Однако никто не решился к ней подойти.

На помощь родственников и друзей женщина не рассчитывала. «Некоторым моим знакомым бандиты отправили эсэмэску, что я еду отдыхать в Крым и чтобы меня не беспокоили. Другим подругам - что я выхожу замуж в Казани. С родителями мы тоже часто не созванивались, мама даже в новой квартире у меня ни разу не была, я переводила родителям деньги, помогала, чем могла, но искать без веских причин они бы меня не стали», - отметила она.

Во второй раз женщина сбежала с одним из преступников, влюбленным в нее. «Соколов разработал вместе со своей жертвой целый план: они вдвоем сбегают от страшного Прищенко куда-нибудь на юг, там расписываются и начинают новую счастливую жизнь. На Катины денежки, те, которые у нее еще остались. Она купит ему машину, квартиру», - отмечает «МК».

В итоге преступник перестал бояться разоблачения и оставил женщину с телефоном одну. Она позвонила в полицию, и приехавший наряд арестовал Соколова.

Ранее в Мытищинском суде начали слушать дело о похищении местной жительницы. Два с лишним месяца банда, которую возглавлял действующий полицейский, держала в заключении и истязала женщину. Преступники, в частности, стреляли ей в лицо из травматического пистолета. Члены банды требовали, чтобы предпринимательница переписала на них недвижимость и автомобиль.