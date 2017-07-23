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Порошенко угрожает России новыми санкциями перед разговором "нормандской четверки"

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о подготовке к телефонным переговорам в рамках "нормандской четверки" 24 июля.
Порошенко намерен потребовать соблюдения режима прекращения огня, пишет РИА Новости.
Если обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе продолжатся, Украина инициирует усиление санкций против России.
В телефонном разговоре в "нормандском формате" примут участие президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон.
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