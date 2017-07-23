

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о подготовке к телефонным переговорам в рамках "нормандской четверки" 24 июля.



Порошенко намерен потребовать соблюдения режима прекращения огня, пишет РИА Новости

Если обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе продолжатся, Украина инициирует усиление санкций против России.

