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При увольнении Спайсер украл из Белого дома холодильник
При увольнении пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Шон Спайсер унес мини-холодильник из Белого дома. Сначала он отправил главного помощника в близлежащее здание исполнительного офиса, где сидят младшие сотрудники с просьбой отдать холодильник. По словам людей, знакомых с ситуацией, те ответили отказом, сообщает WSJ.
Однако на этом Спайсер не остановился. Несмотря на то, что он мог приобрести такой же мини-холодильник в супермаркете Walmart, расположенном в 1,5 км от Белого дома, всего за 60 долларов, он предпочел дождаться вечера, чтобы забрать офисный.
«Итак, мистер Спайсер дождался заката, чтобы взять дело в свои руки, когда его молодые сотрудники уйдут. Его заметил сотрудник Белого дома, когда он тащил холодильник по улице неподалеку от Белого дома после 20:00», - написал в сети один из работников администрации.
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