Россия нашла замену транспортным самолетам «Руслан»

Как отмечается в блоге, необходимость нового «тяжеловеса» объясняется моральным и техническим устареванием Ан-124, его неконкурентоспособностью на мировом рынке авиационных перевозок генеральных грузов, сокращением ресурса и усложнение технического обслуживания Ан-124 и его двигателей Д-18Т, так как запчасти для самолета производились на Украине. Сейчас разработчик «Руслана» не выполняет свои обязательства по техническому обслуживанию самолетов.

«Слон» предназначен для перевозки грузов массой до 150 тонн на дальность более 7000 км при скорости 850 км/ч, при базировании на ВПП длиной 3000 м. Его максимальная нагрузка составляет 180 тонн.

Предполагается, что он будет летать на двигателях ТРДД ПД-35 взлетной тягой 30...35 тс. ПД-35 создается совместно пермским АО «Авиадвигатель» и рыбинским НПО «Сатурн» . В проект двигателя за шесть лет предполагается вложить 180 миллиардов рублей.