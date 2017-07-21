У Александра Беляева обнаружили серьезную болезнь

У ведущего прогноза погоды Александра Беляева диагностировали рак. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

По данным Mash, опухоль у 68-летнего Беляева обнаружили при обследовании, после чего его доставили в онкоцентр. Детали его заболевания не раскрываются.

Ведущему назначили курс химиотерапии.

Сам Беляев рассказал изданию «СтарХит» , что у него «очень тяжелая болезнь». «Я прошел курс облучения химиотерапией и предстоит операция. Она будет где-нибудь осенью, в сентябре», - отметил он.