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У Александра Беляева обнаружили серьезную болезнь
У ведущего прогноза погоды Александра Беляева диагностировали рак. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
По данным Mash, опухоль у 68-летнего Беляева обнаружили при обследовании, после чего его доставили в онкоцентр. Детали его заболевания не раскрываются.
Ведущему назначили курс химиотерапии.
Сам Беляев рассказал изданию «СтарХит», что у него «очень тяжелая болезнь». «Я прошел курс облучения химиотерапией и предстоит операция. Она будет где-нибудь осенью, в сентябре», - отметил он.
Первый выпуск прогноза погоды с Беляевым вышел на НТВ в 1998 году. В дальнейшем он совмещал работу ведущего с работой в академическом Институте географии, где прошел путь от инженера до члена дирекции.
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