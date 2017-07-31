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США назвали сокращение персонала дипмиссий в России «неоправданной мерой»
Сокращение персонала американских дипмиссий в России является «неоправданной мерой», заявил Госдеп. Госдеп выразил сожаление в связи с решением Москвы и заявил, что проводит оценку «воздействия подобного сокращения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Кроме того, Госдеп рассматривает возможные варианты ответа на сокращение персонала дипмиссий.
Напомним, решение России вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона, о чем глава МИД Сергей Лавров сказал американскому коллеге Рексу Тиллерсону в пятницу. Сокращение персонала дипмиссий США на 755 человек прокомментировал и глава российского государства Владимир Путин.
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