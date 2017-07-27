Россия ввела санкции против американских дипломатов

Россия ввела в отношении американских дипломатов санкции, запрещающие им пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Ограничительные меры будут действовать с 1 августа 2017 года. Они касаются всех складских помещений на Дорожной улице в Москве. В МИД подчеркнули, что Россия «оставляет за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США».

Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России. В МИД заявили, что Штаты должны привести число своих дипломатов в РФ «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США». Таким образом, число сотрудников диппредставительства США должно сократиться до 455 человек.