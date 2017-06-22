Богини и боги воды

В Будапеште проходит 17-й чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования проводятся по шести видам: плавание, плавание на открытой воде, водное поло, прыжки в воду, синхронное плавание и хай-дайвинг. Завершатся соревнования 31 июля. Лучшие фото с Чемпионата мира - в нашей фотогалерее
16:26 фоторепортаж
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