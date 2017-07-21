Российские туристы не пострадали из-за землетрясения в Турции



Туристы из России, по предварительным данным, не пострадали при землетрясении на юго-западе Турции, часть из них была выведена из отелей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель генконсульства РФ в Анталье.

"У нас есть несколько обращений российских туристов, которые были выведены из отелей. Сейчас они находятся на улице. По той информации, которую мы имеем сейчас, пострадавших среди россиян нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 01.31 (совпадает с мск). Оно ощущалось на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. Землетрясение не привело, по предварительным данным, к серьезным разрушениям, сообщила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек.