Названы главные агрокультуры Сибири будущего

Российские ученые из Института леса имени Владимира Сукачева (Красноярск) Сибирского отделения Российской академии наук назвали агрокультуры, которые могут стать популярными во второй половине XXI века. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«При потеплении климата увеличится продолжительность сезона роста, летние температуры, смягчатся зимние температуры и сократится холодный период, поэтому климат Сибири станет подходящим для теплолюбивых культур — фруктов, арбузов, ягод, кукурузы на зерно, некоторых сортов винограда, способных переносить все еще суровые зимние условия», — отметила доктор биологических наук Надежда Чебакова.

По ее мнению, «выращивание новых интродуцированных агрокультур позволит сократить их импорт и расходы на доставку», а в Сибири можно будет выращивать масличные культуры (например, подсолнечник на зерно, рапс, сою и кукурузу) и развивать индустрию биотоплива. Коллега Чебаковой, кандидат биологических наук Елена Парфенова считает, что «привлекательность сибирской территории может повыситься».

Продвижение агрокультур на север, как считает Чебакова, может быть «ограничено неподходящими для земледелия почвами, характерные времена формирования которых не успевают за темпами изменения климата». В настоящее время в окрестностях Красноярска получает распространение интродуцированный дикий дальневосточный виноград.