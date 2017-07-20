В США одномоторный самолет совершил экстренную посадку на автомагистраль

Одномоторный самолет Cessna 206 совершил экстренную посадку на автомагистраль в США, штат Нью-Йорк, передает ABC News.

Отмечается, что самолет направлялся в штат Нью-Джерси. Во время полета пилот зафиксировал неисправность и принял решение об экстренной посадке.

На борту судна находился один человек, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Каире самолет Turkish Airlines экстренно сел из-за сердечного приступа пассажирки.