В одном из музеев Мексики установили бюст Гагарина

"Отдавая дань уважения первому полету человека в космос, мы рады подарить этот бюст городу Мехико. Надеемся, что данное мероприятие сделает наши народы ближе", - заявил в своем видеообращении глава фонда "Диалог культур - единый мир" Руслан Байрамов. Он отметил, что в разных странах по всему миру уже установили 20 бюстов различных деятелей, внесших значительный вклад в развитие человечества.

Как пишет РИА Новости , Мексика может стать страной, где будут размещены сразу два бюста Гагарина. Еще один планируют поставить на дороге между Канкуном и Тулумом.