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В одном из музеев Мексики установили бюст Гагарина
В столице Мексики теперь есть бюст Юрия Гагарина. Его установили в музее естествознания. Торжественная церемония по этому поводу прошла с участием посла России Эдуарда Малаяна, руководства мексиканского космического агентства и министерства окружающей среды, представителя Россотрудничества.
"Отдавая дань уважения первому полету человека в космос, мы рады подарить этот бюст городу Мехико. Надеемся, что данное мероприятие сделает наши народы ближе", - заявил в своем видеообращении глава фонда "Диалог культур - единый мир" Руслан Байрамов. Он отметил, что в разных странах по всему миру уже установили 20 бюстов различных деятелей, внесших значительный вклад в развитие человечества.
Как пишет РИА Новости, Мексика может стать страной, где будут размещены сразу два бюста Гагарина. Еще один планируют поставить на дороге между Канкуном и Тулумом.
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