В Европарламенте призвали к сотрудничеству ЕС и России в сфере защиты данных

Депутат Европарламента Ян Филипп Альбрехт заявил, что России и ЕС следует укреплять сотрудничество в сфере защиты информационных потоков.

"Между Европейским союзом и России должно быть больше общего в области защиты данных для гарантии того, что права на конфиденциальность и защиту информации соблюдаются", — сказал он РИА "Новости"

По его словам, на данный момент адекватного решения в отношении России, которое обеспечило бы надлежащий уровень защиты данных, нет.